طبرق تسجل 124 إصابة بفيروس كورونا خلال أبريل

كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، تسجيل 124 إصابة بفيروس كورونا في المدينة خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، في بيان اليوم، فإن فريق الرصد قام بسحب 195 عينة من حالات الاشتباه والمخالطين بقسم العزل بمركز طبرق الطبي، أظهرت التحاليل إصابة 124 منهم.

ولفت البيان إلى تماثل 24 حالة للشفاء، بينما 78 حالة ما زالت نشطة، موزعة بين الحجز المنزلي والحجر الصحي، فيما توفيت 22 حالة في أبريل الماضي فقط.

وأوضح أن 50 حالة من المصابين تراوحت أعمارهم بين 10 و50 سنة، بينما 74 حالة كانت أكبر من 50 سنة.

وبذلك ارتفع عدد إصابات كورونا في طبرق منذ ظهور الوباء في البلدية إلى 678 حالة مؤكدة، منها 484 حالة شفاء و94 وفاة، بينما ما زالت 100 حالة نشطة حتى الآن.