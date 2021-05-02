مؤسسة النفط تبحث المساعدة في السيطرة على تلوث كورنيش طبرق

تسرب نفطي في كورنيش طبرق، 1 مايو 2021. (المجلس البلدي طبرق)

وصل مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إلى مدينة طبرق وذلك للوقوف على حادث تسرب مادة المازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية وتسببها في تلوث كورنيش المدينة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات المختصة لبحث إمكانية تقديم المؤسسة وشركاتها المساعدة للسيطرة على التسرب والحد من التلوث المصاحب له.

بدورها، أعلنت بلدية طبرق عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بحث تلوث كورنيش المدينة مع مسؤولي مؤسسة النفط، مؤكدة «استجابة» المؤسسة لنداء عميد البلدية بخصوص تلوث الكورنيش.

والجمعة، أعلنت البلدية حدوث تلوث نفطي في كورنيش طبرق، لافتة إلى مطالبة عميدها المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المياه بالتحقيق في الواقعة.

تسرب نفطي في كورنيش طبرق، 1 مايو 2021. (المجلس البلدي طبرق)

مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط يتفقد تلوث كورنيش طبرق، 1 مايو 2021. (مؤسسة النفط)

مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط يتفقد تلوث كورنيش طبرق، 1 مايو 2021. (مؤسسة النفط)