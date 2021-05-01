جولة للدبيبة في مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صور)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، وشارك مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار؛ لمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو سنويا.

وخلال الزيارة، اطلع الدبيبة على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية، والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيا 670 ميغاوات إلى الشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان صادر عن الحكومة.

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ورافق الدبيبة خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وتعاني مدن ومناطق متفرقة في ليبيا من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في الفترة الماضية أخرها دخول المنطقة الشرقية في إظلام تام، السبت. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء تراوح عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، اليوم، بين خمس وست ساعات، فيما يشهد الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة طرحا للأحمال يصل إلى ثلاث ساعات.

والخميس، دان الدبيبة، الانقطاع «غير المبرر» للتيار الكهربائي أخيرا، وذلك بعد نحو 20 يوما من عمل شبكة الكهرباء بـ«كفاءة» دون انقطاع تقريبا، مؤكدا أن الانقطاع «حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة يزور مشروع محطة غرب طرابلس ويشارك عمالها وجبة الإفطار، 1 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)