الدبيبة: الكهرباء انقطعت اليوم بفعل فاعل وهناك من يسعى لعودة الحرب

الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع أعيان ونواب تاجوراء. (لقطة تلفزيونية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن انقطاع الكهرباء الذي جرى اليوم الخميس، حدث بفعل فاعل»، مشيرا إلى أن «هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب».

جاء تصريح الدبيبة خلال اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، اليوم الخميس.

واعتبر الدبيبة في تصريحه أن «من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين»، مؤكدا أنه رفض طلبا بإلغاء رحلته إلى سرت بسبب وجود «قوات أجنبية» بالمطار.

وطالب الدبيبة في كلمته الحضور مترجيا إياهم الوقوف مع أولادهم «وعدم الدفع مرة أخرى بأي حرب من الحروب خصوصا الحرب الداخلية بين الليبيين». مؤكدا أن البلاد مرت «بتجربة خطيرة وقاسية ودموية لم يمر بها الليبيون من قبل في تاريخهم أبدا».

وأضاف الدبيبة أن «الفتن لا زالت والظروف الصعبة لا زالت مواتية لهم لشن الحروب». مشير إلى أن أطرافا لم يسمها إلى «حد أول من أمس في طرابلس وهم يحاولون شن الحروب».

وتابع: «أمس انقطاع الكهرباء أمس حدث بعد 17 يوما من دون انقطاع. هذا الانقطاع كان بفعل فاعل. هؤلاء أعداءكم وأعداء الشعب الليبي، من يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، ومن يحدث مشاكل في طوابير البنزين».