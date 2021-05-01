صنع الله يهنئ موظفي قطاع النفط بعيد العمال: لولا جهودكم ما حققنا النجاح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 12:27 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله. (أرشيفية: المؤسسة)


هنأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، العاملين والموظفين في قطاع النفط بعيد العمال الذي يوافق اليوم السبت، معتبرا أنهم سبب النجاح الذي وصل إليه القطاع.

وقال في رسالة: «نتقدم بأصدق التهاني القلبية لكافة العاملين بهذا القطاع المهم والحيوي، مقدرين دورهم الوطني الشجاع، ليس بالمحافظة على الإنتاج وحسب، بل وأيضا في حرصهم وجهودهم الاستثنائية في تحقيق معدلات إنتاج عالية، وتحقيق التنمية وتحدي الصعاب، في ظل ظروف صعبة تمر بها بلادنا الغالية».

وأثنى صنع الله على «تضحيات مستخدمي قطاع النفط الشرفاء، الذين يعملون في صمت في كافة الحقول والموانئ النفطية، والمصافي والمصانع والمنصات البحرية العائمة، والمواقع بمختلف ربوع الوطن، والذين لولا تفانيهم وإخلاصهم ما كنا لنصل إلى هذا النجاح الذي حققناه سوية هذا اليوم، ومن الواجب أن لا ننسى في هذه المناسبة أن نترحم على شهداء الواجب من العاملين بالقطاع، والذين وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل».

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