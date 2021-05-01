اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 10:53 صباحا
مشهد لتوابع اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة. (وزارة المواصلات)


أكد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات اصطدام ناقلة النفط إرينا بالرصيف النفطي لشركة البريقة بميناء مصراتة.

وأوضح رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس عمر الجواشي أنه في مساء يوم الخميس عند الساعة السادسة وقع اصطدام برصيف البريقة النفطي بميناء مصراتة، مما تسبب بأضرار كبيرة فيه، وذلك إثر مناورة فاشلة.

وأشار إلى حجز الباخرة إرينا التي تحمل العلم الليبيري على الرصيف رقم 6، مع سحب أوراق السفينة، فيما باشرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الإجراءات مع شركة البريقة وكذلك المنطقة الحرة.

كما أكدت الوزارة أنه سيبدأ التحقيق في الحادث والاتصالات مع نادي الحماية بشأن التعويضات اللازمة جراء الحادث.

مشهد لتوابع اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة. (وزارة المواصلات)
مشهد لتوابع اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة. (وزارة المواصلات)
مشهد لتوابع اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة. (وزارة المواصلات)
مشهد لتوابع اصطدام ناقلة نفط برصيف شركة البريقة في ميناء مصراتة. (وزارة المواصلات)
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