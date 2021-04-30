إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 01:01 مساء
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيانها رقم «376»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت اللجنة إلى استمرار حملة التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» في الكفرة لليوم الخامس.

- إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

‏وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 465 حالة بينها 408 شفاء، وخمس نشطة، فيما توفي 52 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس من العام الماضي.

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