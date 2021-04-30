بعد حوادث تشاد.. مجلس الأمن يناقش خطر المرتزقة في ليبيا على دول المنطقة

محمد المنفي خلال مشاركته في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي, 23 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة التي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو.



والجلسة التي كانت مغلقة عقدت بطلب قدمته الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) قبل فترة طويلة من مقتل الرئيس التشادي قبل عشرة أيام، في ظروف ما زالت غامضة، بينما أعلن رسميا أنه كان على الجبهة بعد هجوم لمتمردين تشاديين قدموا من ليبيا.



ولم يتطرق أحد خلال الاجتماع إلى بداية انسحاب هؤلاء المسلحين الذين يمثل انتشارهم تهديدا جديدا لجيوش المنطقة، التي يعاني معظمها من نقص في المعدات والتدريب، على ما أفادت مصادر عدة وكالة «فرانس برس».



وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، إلى أن طلب مغادرتهم في أسرع وقت ممكن، في بيانات أو قرارات لها «تأثير» على دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل. وقال دبلوماسي آخر إن بعض الدول حذرت من خطر حل مشكلة في ليبيا عبر خلق مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.



وأكد مصدران دبلوماسيان أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن «ربطت بشكل مباشر» بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد.

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وأضاف أحد المصدرين: «بالربط بين الأمرين ستتغير الخطوط في الأيام والأسابيع المقبلة»، مشيرا إلى أنه بعد ما حدث في تشاد، لم نعد نتحدث «في فراغ».