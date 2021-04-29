المريمي يوضح التطورات بشأن مشروع الميزانية والمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 12:50 مساء
اجتماع أعضاء مجلس النواب في بنغازي برئاسة عقيلة صالح، 14 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي بأن مشروع الميزانية العامة لدى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي تنظر في ملاحظات اللجنة المالية بالمجلس والنواب عليها.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن مجلس النواب ينتظر إعادتها إليه من الحكومة، وحال الأخذ بملاحظات مجلس النواب، سيعتمدها ويصدر قانونا بخصوصها.

وبالنسبة للمناصب السيادية، أوضح أن اللجنة المكونة من أعضاء مجلس النواب لقبول الترشحات انتهت من عملها، وأحالت قوائم المتقدمين لشغل المناصب إلى المجلس الأعلى الدولة ليؤدي اختصاصه في ذلك، على أن يعيدها مرة أخرى إلى مجلس النواب، الذي سيعقد جلسة لاختيار من يتقلد هذه المناصب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس؟
وجهات نظر
مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال
رياضة عالمية
اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز
رياضة محلية
«فيفا» يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني حال تأهله لكأس العرب 2021
رياضة عالمية
رئيس أركان الجيش الأميركي: من المستحيل التنبؤ بمستقبل أفغانستان
دولى
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
دباير (الحلقة 1)
فيديو
لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هوندا» تحول سياراتها إلى كهربائية بحلول 2040