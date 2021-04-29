مصلحة الموانئ تشكر طاقم ناقلة منع وقوع «كارثة» في ميناء طرابلس

شاحنة لنقل الوقود احترقت في ميناء طرابلس، 28 أبريل 2021، (غرفة الملاحة البحرية)

أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري بيانا توضيحيا بشأن حادث حريق شاحنة نقل وقود في ميناء طرابلس البحري أمس الأربعاء.

وقالت إن الحريق اندلع في الشاحنة، قرب ناقلة «أنوار النصر» الراسية بالميناء في تمام الثانية إلا الربع عصرا، حسب بيان مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى تعامل طاقم الناقلة بـ«مهنية» مع الحادث، وتشغيلهم منظومة الرغوة التي غمرت الشاحنة والسطح الرئيس للناقلة، مما أخمد الحريق.

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وأضاف أنه لولا تدخل طاقم الناقلة بهذا الشكل لوصل الأمر إلى وقوع «كارثة لا تحمد عقباها»، موجها لهم الشكر، ولكل من ساعد في إطفاء الحريق.

ولفتت المصلحة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث؛ لتحديد الأسباب لمعالجتها مستقبلا.