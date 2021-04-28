إخماد حريق اندلع بشاحنة نقل وقود بميناء طرابلس النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 08:13 مساء
موقع الحريق بميناء طرابلس النفطي. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، السيطرة على حريق اندلع بإحدى شاحنات النقل التابعة لجمعية نقل الوقود ومشتقاته أثناء وقوفها للتزود بالوقود، مشيدة بسرعة استجابة رجال الإطفاء بمستودع طرابلس النفطي وتحركهم على الفور لإخماد الحريق قبل امتداده.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سائق الشاحنة ابتعد عن المنصة الرئيسية لمنظومة التزويد «بشكل تلقائي وسريع»، ليبادر رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وحرفية، مشيرة إلى وقوع «بعض الأضرار لسائق الشاحنة والصهريج».

وذكرت الشركة أنه طيلة عمليات التزويد والتوزيع من الميناء لم تكن هناك أي حوادث أو خروقات كانت قد تؤدي إلى حوادث كارثية، مشيدة بكل العاملين بالميناء على حسن التصرف وتدارك الموقف باحترافية عالية من قبل رجال الإطفاء وإتباع إجراءات السلامة.

وطمأنت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين والجهات المعنية بأن التزويد والتوزيع من الميناء سيستأنف بعد الانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة المخلفات.

موقع الحريق بميناء طرابلس النفطي. (شركة البريقة لتسويق النفط)
موقع الحريق بميناء طرابلس النفطي. (شركة البريقة لتسويق النفط)
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