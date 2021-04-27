توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 03:40 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت 226 حالة من إجمالي 501 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وفي بيان المركز رقم «390»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت مصراتة ثانية من حيث عدد الإصابات بتسجيلها 89 حالة، تليها بنغازي (23) ثم الخمس (16)، ثم زليتن والزاوية الغرب وصبراتة (13) وسرت والزاوية المركز (11).

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وتسع حالات في جنزور، وسبع في ترهونة والأصابعة، وست في سبها، وخمس في وادي عتبة وبني وليد وجادو، وأربع في طبرق والسائح وأجدابيا، وثلاث في سوق الخميس امسيحل والقره بوللي والجفرة وقصر الأخيار وقصر بن غشير وصرمان، واثنتين في العامرية وباطن الجبل والسواني بن آدم والحرابة ووازن والمعمورة والماية، وحالة واحدة في العجيلات والقبة، وظاهر الجبل والرجبان، والعربان.

وتصدرت طرابلس أيضا قائمة المناطق والمدن الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس مع 383 حالة من إجمالي 516 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، تليها مصراتة (69)، وصبراتة (25)، وسبها (15)، والزاوية المركز (13)، وأجدابيا (5)، ومسلاتة ووازن والقبة (2).

وتوزعت حالات الوفاة الخمس الناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع حالتين في الزاوية الغرب وحالة واحد في كل من أجدابيا وزليتن وصبراتة.

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