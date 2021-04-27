«مكافحة الأمراض»: 501 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 516 حالة

سيدة تتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في زوارة، 22 أبريل 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 516 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3007 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 594 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 166 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 870 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 55 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 61 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 56 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة خمس عينات.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق خمس عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 157 عينة، ومختبر مصحة النفط طرابلس 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 40 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 29 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 24 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 239 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 42 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة واحدة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 176 ألفا و254 حالة، منها 11 ألفا و568 نشطة، و161 ألفا و676 متعافى، و3010 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.