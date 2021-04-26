وزير الصحة التونسي يحسم الجدل بشأن غلق الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 04:16 مساء
معبر رأس اجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

 حسم وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، مسألة اقتراح اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» غلق الحدود مع ليبيا، قائلا إن «الأمر غير مطروح حاليا».

وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحفي مساء السبت، ردا على سؤال أثار ردود فعل متخوفة من إعادة غلق الحدود التونسية - الليبية للتوقي من السلالة البرازيلية أن «اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا لم تقرر غلق الحدود بعد، وعندما تجتمع ستطرح الموضوع»

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن فوزي القول إن عملية التقطيع الجيني مستمرة لتقصي السلالات الجديدة في تونس، مشددًا على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية التي قال إنها لا تنفذ بالشكل المطلوب.

اقرأ ايضا: تونس تنوي إغلاق الحدود مع ليبيا

وفي مارس الماضي، أعلنت ليبيا اكتشاف حالات إصابة بالسلالة المتحورة القادمة من جنوب أفريقيا، فيما أكدت وزارة الصحة الفرنسية في الشهر ذاته أن نحو 6% من إصابات «كورونا» في فرنسا مصدرها السلالات الأكثر عدوى المرصودة لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا.

واقترحت في وقت سابق اللجنة العلمية التونسية لمواجهة «كورونا» إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية التونسية مع ليبيا وفرنسا أو إجراء تحاليل سريعة بمناطق العبور على الوافدين إلى المطارات والموانئ، حتى إن قدموا تحليلا سلبيا، على أن يخضع كل شخص يكون تحليله إيجابيا إلى الحجر الصحي الإجباري.كما حذر معهد باستور التونسي من تسلل الوافدين إلى ليبيا بوثائق تحليل مزورة إلى البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
«عقاب جماعي».. إسرائيل تمنع الصيد قبالة غزة بالكامل
عربى
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
«كورونا» يضع الهند على أجهزة التنفس الصناعي
دولى
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
ملعب «الأولمبيكو» يستقبل قمة لاتسيو وميلان في «الكالتشيو»
رياضة عالمية
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه المادة قد تقلل من خطر الإصابة بـ«كورونا»