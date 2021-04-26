وزير الصحة التونسي يحسم الجدل بشأن غلق الحدود مع ليبيا

معبر رأس اجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس جدير)

حسم وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، مسألة اقتراح اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» غلق الحدود مع ليبيا، قائلا إن «الأمر غير مطروح حاليا».

وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحفي مساء السبت، ردا على سؤال أثار ردود فعل متخوفة من إعادة غلق الحدود التونسية - الليبية للتوقي من السلالة البرازيلية أن «اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا لم تقرر غلق الحدود بعد، وعندما تجتمع ستطرح الموضوع».

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن فوزي القول إن عملية التقطيع الجيني مستمرة لتقصي السلالات الجديدة في تونس، مشددًا على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية التي قال إنها لا تنفذ بالشكل المطلوب.

اقرأ ايضا: تونس تنوي إغلاق الحدود مع ليبيا

وفي مارس الماضي، أعلنت ليبيا اكتشاف حالات إصابة بالسلالة المتحورة القادمة من جنوب أفريقيا، فيما أكدت وزارة الصحة الفرنسية في الشهر ذاته أن نحو 6% من إصابات «كورونا» في فرنسا مصدرها السلالات الأكثر عدوى المرصودة لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا.

واقترحت في وقت سابق اللجنة العلمية التونسية لمواجهة «كورونا» إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية التونسية مع ليبيا وفرنسا أو إجراء تحاليل سريعة بمناطق العبور على الوافدين إلى المطارات والموانئ، حتى إن قدموا تحليلا سلبيا، على أن يخضع كل شخص يكون تحليله إيجابيا إلى الحجر الصحي الإجباري.كما حذر معهد باستور التونسي من تسلل الوافدين إلى ليبيا بوثائق تحليل مزورة إلى البلاد.