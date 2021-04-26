«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 02:25 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح سرعة تلك الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية، صباح اليوم على ساحل زوارة، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية على ساحل رأس لانوف، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغربال (الحلقة 13)
فيديو
برشلونة يرفض الاستسلام على قمة «الليغا» ويشعل السباق مع أتلتيكو وريال مدريد
رياضة عالمية
الرئيس المصري يتلقى جرعته الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا»
عربى
انقلاب عائلي وشيك في يوفنتوس وديل بييرو مرشح لمنصب الرئيس
رياضة عالمية
إصابة مدرب منتخب مصر حسام البدري وابنته بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
غضب في العراق بسبب «جريمة» احتراق مرضى«كورونا»
عربى
نقل زعيم جبهة «بوليساريو» إلى إسبانيا للعلاج من فيروس «كورونا»
عربى
لمسة وفاء - ساسي أبوبكر (الحلقة 12)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 12)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 12)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 12)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 12)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزر خالية من كوفيد-19 في اليونان