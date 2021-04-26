وصول أعضاء لجنة «5+5» إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 26 أبريل 2021, 02:00 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم سرت، 26 أبريل 2021، (الإنترنت)

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى سرت، اليوم الإثنين؛ حيث ستنعقد اجتماعات لهم في المقر الدائم بالمجمع الإداري الحكومي بالمدينة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لبلدية سرت محمد الأميل، تعليق العمل بجميع الجهات الإدارية داخل المجمع، نظرا لاستضافة اجتماعات «5+5»، وكذلك تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني سرت ووكالة مصرف الوحدة جامعة سرت، وبمحطات الوقود «الجيزة العسكرية، الوسطى سرت، الجزيرة (بن هندر)، ومحطة رقك (7 ك م) المجاورة لفندق المهاري سرت».

وأوضحت أن تعليق العمل سيكون «لحين إشعار آخر»؛ للمحافظة على الأمن العام، وتنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة سرت لتأمين اجتماع اللجنة والوفود المشاركة.

وقال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الذي سيصل العاصمة طرابلس، اليوم، قد يحضر جانبا من اجتماعات «5+5».

جانب من وصول أعضاء اللجنة
جانب من وصول أعضاء اللجنة
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