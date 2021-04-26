3 محطات كهرباء في سرت تتعرض للسرقة والعبث

آثار التخريب الذي تعرضت له محطة كهرباء وسط سرت، 25 أبريل 2021، (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة الأزمة بشركة الكهرباء بسرت تعرض ثلاث محطات كهرباء في وسط المدينة إلى العبث وسرقة كوابل نحاسية بها من قبل عصابات مجهولة.

وأوضح مصدر في اللجنة، إلى «بوابة الوسط»، أن المحطات هي: «محطة 44 المقابلة للمجمع الإداري بالمدينة، والمحطة 112 في طريق القصور، ومحطة فندق المدينة»، لافتا إلى أن الحادث أسفر عن انقطاع الكهرباء بالكامل عن مواقع منتزه سرت والحديقة والسوق القديم وساحة الشهداء والأحياء المجاورة لها.

ونددت دائرة توزيع كهرباء سرت بالواقعة، محذرة من أثرها على الإضرار بالشبكة الكهربائية في المنطقة، ودعت الجهات الأمنية إلى تكثيف حماية المحطات، مناشدة المواطنين التعاون لمنع مثل تلك الحوادث.