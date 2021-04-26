وصول وفد البعثة الأممية إلى سرت للمشاركة في اجتماع لجنة «5 + 5»

مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت. (الإنترنت)

وصل اليوم الأحد إلى سرت وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للمشاركة فى الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وذكرت مصادر مطلعة لـ«بوابة الوسط» من المتوقع أن تنطلق اللجنة أجتماعها غدا الإثنين بعد استكمال وصول أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.

- الأحد.. اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعقد اجتماعها بمقرها فى سرت

وذكرت مصادر أمنية مطلعة بسرت، في وقت سابق، إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة ستبحث بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه فى جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 إضافة إلى استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.