الأحد.. اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعقد اجتماعها بمقرها فى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 23 أبريل 2021, 09:12 مساء
خلال تلاوة البيان الختامي لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، 16 مارس 2021. (بوابة الوسط)

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها الدائم بمدينة سرت، يومي الأحد والإثنين 25 و26 من شهر أبريل الجاري، اجتماعها الرابع بحضور أعضائها ورؤساء اللجان الفرعية والمراقبين الدوليين.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة بسرت إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة ستبحث بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه فى جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 إضافة إلى استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

ووفق المصادر، سيتم بحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها فى الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضي، للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت.

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