صنع الله يناقش مع رئيس «تسييري بنغازي» إعادة تشغيل مصنع الأسفلت واحتياجات البلدية

لقاء صنع الله ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بمقر شركة الخليج العربي للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري إعادة تشغيل مصنع الأسفلت في المدينة ومساهمة المؤسسة في توفير الاحتياجات، ومعالجة عدد من المختنقات التي تعانيها البلدية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء صنع الله وبوجواري يأتي ضمن الاجتماعات والزيارات التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة بمدينة بنغازي، موضحة أن اللقاء جرى خلاله استعراض البرامج التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط ضمن مبدأ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري أشاد خلال اللقاء مع صنع الله بدور المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي لمساهمتهما الفاعلة في فك وحلحلة الكثير من المختنقات بمدينة بنغازي.

وقال بوجواري لصنع الله إنه يقدر الظرف الاستثنائي الذي تمر به المؤسسة وشركاتها، المتمثل في شح الموارد المالية وافتقارها للميزانيات المطلوبة لتسيير أعمال القطاع، مؤكدا استعداد بلدية بنغازي الدائم للتعاون وتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسة في أنشطتها بالمدينة.

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وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن لقاء صنع الله وبوجواري تطرق أيضا لمناقشة عديد الاحتياجات الأخرى التي يمكن للمؤسسة المساهمة فيها وتقديم المساعدة ويد العون لحلحلتها، كإنشاء معهد النفط ببنغازي، والمساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام.

وأضافت المؤسسة أن اللقاء الذي عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» ناقش كذلك إعادة تشغيل مصنع أسفلت بنغازي بالسرعة الممكنة لحاجة المدينة الماسة لهذه المادة الحيوية لصيانة وتعبيد وإنشاء طرق جديدة.

لقاء صنع الله ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بمقر شركة الخليج العربي للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بمقر شركة الخليج العربي للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)