صنع الله: الوضع في «أجوكو» حرج ويحتاج تسييل الميزانيات بشكل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 03:38 مساء
مصطفى صنع الله خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، 25 أبريل 2021 (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن «وضع شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحرج يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع، وتسييل الميزانيات التي تحتاجة؛ للمحافظة على مستويات الإنتاج».

وبحث صنع الله، الأحد، بالمقر الرئيسي للشركة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، التحديات التي تواجهها شركة الخليج العربي للنفط، حيث استمع «لشروح وافية عن الوضع الحرج الذي تمر به الشركة على جميع المستويات، الفنية والخدمية والصحية وغيرها من العراقيل الأخرى التي تعيق أعمال الشركة».

وعزا المشكلات إلى «تراكم الديون، مع استمرار عمليات الإنتاج طوال الفترة الماضية، بعد وعود عديدة من الجهات المعنية بالدولة بتسييل الميزانيات، في حين أنها لم تتسلم أي مبالغ مالية منذ سبتمبر الماضي». وحسب أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة، فإن إجمالي إنتاج الشركة يعادل 25% من الإنتاج الكلي بالقطاع، وقد حققت الشركة مستويات إنتاج تجاوزت 315 ألف برميل يوميا، ولأول مرة منذ 9 سنوات.

وقال صنع الله: «أصبح الوضع حرجا جدا، وقد ألقى تأخر تسييل الميزانيات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بظلاله على أداء معظم الشركات، فلقد بدأت مستويات الإنتاج ببعض المواقع بالتدني بسبب عدم توفر المواد التشغيلية الأساسية».

وأوضح: «14 ألف بند تخزيني من العناصر التشغيلية الأساسية غير موجودة، كالزيوت وقطع الغيار، وتردي كافة الخدمات بمختلف المواقع النفطية، من نقص مياه الشرب، وعدم توفر سيارات الإسعاف، وتدني الخدمات الصحية بالكامل للعاملين بالقطاع وأسرهم، والحال نفسه بالحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية».

ويوم 14 أبريل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء الواقع بمدينة طبرق وذلك «بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة». فيما أعربت البعثة الأممية، الخميس الماضي، عن «قلقها» بشأن توقف إنتاج النفط أخيرا في مرسى «الحريقة»، وإزاء «ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة».

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