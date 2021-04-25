صنع الله يعد بدعم مشروعي مباني المؤسسة ومركز الصيانة والخدمات النفطية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 05:59 مساء
اجتماع صنع الله مع فريقي مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، ومشروع إنشاء مركز الصيانة والخدمات النفطية في بنغازي . (مؤسسة النفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمواصلة دعم تنفيذ مشروعي إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ومركز الصيانة والخدمات النفطية التابعين للمؤسسة، المقرر إنشاؤهما في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع رئيس فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، يوسف عبد الهادي، ورئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات النفطية، فتحي سعيد، بحضور أعضاء الفريقين، اليوم الأحد في مدينة بنغازي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن صنع الله اطلع خلال الاجتماع على ما تم من إجراءات وآخر المستجدات فيما يخص المشروعين، كما تم استعراض التحديات والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذهما، والحلول المناسبة لتجاوزها.

وأضافت أن صنع الله أكد خلال الاجتماع «أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لتحقيق المستهدفات، وتنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية».

وأشارت المؤسسة إلى أن الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي جاء ضمن زيار صنع الله التفقدية للاطلاع على سير العمل بشركات المؤسسة في المدينة.
 

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