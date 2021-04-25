مجلس الدولة يشكل لجنة لقبول طلبات الترشّح لشاغلي المناصب السيادية

المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، خلال جلسته العادية "الثانية والستين"، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وجاء تشكيل اللجنة خلال الجلسة العادية رقم 62 للمجلس الأعلى للدولة التي عقدت اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة خالد المشري. وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة شهدت أيضا التصويت على قبول ترشح المستشار، الصديق الصور، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي. «النواب» يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الجلسة جرت خلالها مناقشة وبحث آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد. وصوت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما، وفق ما أعلنه نواب والناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريحات إعلامية.

- «النواب» يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما