السفير الأميركي يناقش مع عقيلة صالح ملفي الانتخابات والميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 11:55 صباحا
صورة مدمجة تضم السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (الإنترنت)

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، «التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية».

وخلال مداخلة هاتفية أجراها من لندن، رحب نورلاند بـ«عزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر»، وفق بيان صادر عن السفارة، اليوم الأحد. كما رحب بـ«تقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات».

من جانبه، قدم صالح إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها «معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية».

وتدور نقاشات حول الآلية القانونية والدستورية التي سيتم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل بناء عليها، مع وجود مهلة حتى الأول من يوليو المقبل لاستقرار على هذه الآلية، لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

وفيما يخص الميزانية، فقد صوت أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر منصة ثانية لتداول العملات المشفرة في تركيا
اقتصاد
وفد من وزارة الشباب يزور غريان
ليبيا
كبسولة «سبايس إكس» تلتحم بنجاح مع محطة الفضاء الدولية
اقتصاد
إردوغان يندد بـ«تسييس» الجدل حول إبادة الأرمن «من جانب أطراف ثالثة»
دولى
بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين
دولى
بأمر «فيفا».. منتخب ليبيا ضمن نخبة العرب في بروفة كأس العالم بقطر
رياضة محلية
مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» في العالم أملا في الخروج من الكابوس
دولى
لمسة وفاء - منصور عطية الباح (الحلقة 11)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 11)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 11)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 11)
فيديو
الغربال (الحلقة 11)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مائدة رمضان.. اليوم الثالث عشر