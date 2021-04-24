انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 09:30 مساء
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، اليوم السبت، في بلدية أجدابيا، مستهدفة حتى الآن، فئة كبار السن ممن هم في سن السبعين فما فوق، وشهد اليوم الأول من الحملة إقبالا جيدا من المواطنين، حيث حصل 135 شخصا على التطعيم.

وشملت المراكز والعيادات الفاعلة في الحملة «عيادة الدرة، عيادة القرفة، المركز الصحي شهداء أجدابيا، مركز صالح مذكور الطبي»، وتم تكليف عدد من الأطباء للإشراف المباشر على صحة المُطعَّمين، ووصل عددهم في عيادة الدرة إلى خمسة أطباء، إضافة إلى الطبيب المناوب، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الوباء في أجدابيا بموقع «فيسبوك».

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وتضمنت خطة الحملة تمركز سيارة إسعاف مجهزة تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ أمام منصات التطعيم لأي طارئ، إلى جانب متابعه صحة المُطعَّمين بعد تلقيهم اللقاح في غرف الملاحظة لمدة زمنية للاطمئنان على صحتهم، ثم إعطائهم الإذن بالعودة إلى منازلهم بعد التأكد من صحتهم وتدوين أي ملاحظة في استبيانات خاصة.

وانطلقت الحملة بحضور عميد البلدية امبارك المنفي، وإشراف مباشر من مدير الخدمات الصحية مرعي عبدالحفيظ، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية أحمد عبدالهادي دواس، ومدير الخدمات الصحية بالقطاع محمد ساطي، وبالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ ونقابة الأطباء.

انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)
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