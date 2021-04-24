نائب رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء لجنة «5+5» بقوات القيادة العامة الإسراع في فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 08:06 مساء
حسين إعطية القطراني يبحث مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة, 24 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين إعطية القطراني اليوم، في بنغازي، مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة لـ«القوات المسلحة العربية الليبية»، ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.

وثمن القطراني، جهود كافة أعضاء اللجنة «الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف برعاية أممية»، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وأوضح أعضاء اللجنة أنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكدوا استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة لهم، المتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق وقف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بالإضافة إلى أي مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

حسين إعطية القطراني يبحث مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة, 24 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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