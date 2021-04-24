معهد باستور التونسي يحذر من محاولات تسلل عبر ليبيا بتحاليل «كورونا» مزورة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 24 أبريل 2021, 01:42 صباحا
منفذ رأس أجدير. الحدودي مع تونس، (أرشيفية: الإنترنت)

حث مدير معهد باستور التابع لوزارة الصحة التونسية الهاشمي الوزير الوافدين على الحدود الليبية بتوخي الحذر من محاولات البعض التسلل بتحاليل «مزورة»؛ تفاديا للإصابة بالسلالة الإفريقية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار الوزير، وهو أحد أعضاء اللجنة العملية لمجابهة «كورونا» في تونس، إلى تقديم توصيات تشدد على ضرورة إجراء التحاليل السريعة لعدد من الحالات التي تعاني من إرتفاع في الحرارة، وغيرها من العلامات؛ حتى وإن كان حاملا لتحليل سلبي، وذلك وفق ما جاء في تصريحه لإذاعة «شمس» التونسي أمس الجمعة.

وشدد على ضرورة اليقظة على الحدود مع ليبيا؛ نظرا لمحاولة البعض التسلل بتحاليل غير صحيحة، ولم يخف حقيقة تقلص فرص نجاح التلقيح أمام السلالة الإفريقية والبرازيلية.

وسبق أن أعربت وزارة الصحة التونسية عن اعتزامها إغلاق الحدود مع ليبيا وفرنسا لمنع تفشي السلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بالبلاد

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