«الداخلية»: ضبط 22 فتاة من دولة عربية مجاورة يمتهن السرقة من المحلات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 03:23 مساء
صور للمتهمات, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 22 فتاة تحملن جنسية دولة عربية مجاورة يمتهن السرقة من داخل المحلات التجارية، وبحوزتهم 76 كيسا كبيرة بها ملابس جديدة من مختلف الأنواع، منها المسروق ومنها «ما هو مشبوه المصدر».

وأوضحت الوزارة تفاصيل الواقعة في بيان اليوم، مؤكدة أن أعضاء مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي تمكنوا من ضبط عدد من الفتيات من جنسيات دول عربية مجاورة وذلك لقيامهن بارتكاب عدة قضايا سرقات من داخل محلات تجارية بعدة مدن ليبية من بينها مصراتة وطرابلس.

و«من خلال البحث والتحري حول ظهور فيديوهات مرئية لفتيات يسرقن من داخل المحال التجارية بطرابلس ومصراتة ومدن ليبية أخرى»، أوضح البيان أنه تم تشكيل فريق أمني مشترك ببن أعضاء وحدة التحري والقبض بمكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي وأعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة الغربي بمديرية أمن طرابلس.

وأسفرت التحريات عن ضبط 22 فتاة يحملن جنسية دولة عربية مجاورة يمتهن السرقة من داخل المحلات التجارية، كما كان معهن رجلين آخرين. وبالتحقيق معهن اعترفن بما نسب إليهن وتمت إحالتهن إلى نيابة المدينة..

وأوضح البيان أن منهن أربعة فتيات كن مطلوبات لمركز شرطة غوط الشعال، في واقعة السرقة من داخل محل تجاري، وأربعة فتيات أخريات كن مطلوبات لمركز شرطة مصراتة في واقعة سرقة أيضا من داخل محل تجاري.

صور للمتهمات, (وزارة الداخلية)
صور للمتهمات, (وزارة الداخلية)
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