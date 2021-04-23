«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وساحل الخليج، غدًا السبت، وجنوبية شرقية إلى قبلية، الجمعة، على البريقة، ويوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على سرت.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون قبلية إلى جنوبية شرقية ظهر اليوم على مصراتة وسرت سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.5 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة وسرعة الرياح.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم وغدًا.

- الريح جنوبية شرقية إلى قبلية، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون شمالية غربية يوم الغد على الخليج سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الخليج وتشمل، غدًا، الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة وسرعة الرياح.