«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 03:18 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وساحل الخليج، غدًا السبت، وجنوبية شرقية إلى قبلية، الجمعة، على البريقة، ويوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على سرت.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون قبلية إلى جنوبية شرقية ظهر اليوم على مصراتة وسرت سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.5 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة وسرعة الرياح.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم وغدًا.
- الريح جنوبية شرقية إلى قبلية، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون شمالية غربية يوم الغد على الخليج سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الخليج وتشمل، غدًا، الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 16-18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة وسرعة الرياح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عالموقدة: طريقة تحضير «الدجاج بالحلوم» مع الشيف روي (الحلقة 10)
كوجينة
لمسة وفاء - صالح العكرمي (الحلقة 10)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 10)
فيديو
الغربال (الحلقة 10)
فيديو
الأهلي بنغازي يُحيي آماله بـ«الكونفدرالية» بالفوز على إنيمبا النيجيري
رياضة محلية
تقارير حول عرض من «الأهلي المصري».. وحمدو الهوني يحدد موقفه
رياضة محلية
نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة
سيارات
«فرانس برس»: تحركات تركية لتوقيف مؤسس منصة صرف عملات رقمية هرب بملياري دولار
اقتصاد
«كورونا» في الهند: 330 ألف حالة جديدة.. والمستشفيات تستغيث من نفاد الأكسجين
دولى
«مقبرة» صينية للدراجات الهوائية
منوعات
طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس
ليبيا
«يويفا» يوجه تحذيرا للأندية المتمردة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 9)