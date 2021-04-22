طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 09:09 مساء
طريق دولي. (رويترز)

كشفت وسائل إعلام تونسية وإيطالية عن تفاصيل إنشاء طريق يمتد من مصر إلى تونس، يمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من الشركات الإيطالية.

وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «يمتد مشروع الطريق الدولي السريع الذي يمتد من الحدود المصرية إلى الحدود التونسية بطول 1700 كم تم الإعلان عنه سنة 2013، وستتولى شركة (ساليني إمبريجيلو» الإيطالية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 963 مليون يورو بدءًا من منفذ السلوم مع مصر إلى مدينة المرج على امتداد 400 كم.

ومن المقرر أن تشمل هذه المرحلة إنشاء 12 جسرًا وثماني مناطق خدمية وستة مواقف للسيارات، وتقدر الفترة الزمنية لإنجازها من 2 إلى 3 سنوات. وتمتد المرحلة الثانية من المشروع من منفذ رأس الجدير مع تونس إلى مدينة مصراتة (200 كم) شرق طرابلس.

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يُشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة في 2008، والتي نصت على تعويض ليبيا بقيمة خمسة مليارات يورو في شكل مشاريع خدمية وتنموية، بعد اعتذار روما على احتلال ليبيا القرن الماضي.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو أن الشركات الإيطالية توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق سريع في ليبيا، يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، مرورًا بمطار طرابلس الدولي، وهناك فرص للشركات الإيطالية في جميع القطاعات.

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