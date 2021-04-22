انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في زوارة

واحدة من الكوادر الطبية القائمة على حملة التطعيم ضد كورونا في زوارة، 22 أبريل 2021، (بلدية زوارة)

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في بلدية زوارة، صباح اليوم الخميس، بمركزي الصحة الغربي والبركة.

وتستهدف الحملة خلال مرحلتها الأولى كبار السن من عمر سبعين سنة فما فوق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وجود فرق بالمراكز الصحية مكلفة بالوصول إلى الحالات التي لا تستطيع الوصول إلى المراكز للحصول على التطعيم.

كما أكد البيان أنه لا يمكن إعطاء التطعيم دون التسجيل في المنظومة الخاصة بذلك، داعيا إلى سرعة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لـ«كورونا».

جانب من أعمال الحملة

جانب من أعمال الحملة

جانب من أعمال الحملة