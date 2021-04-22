الدبيبة ونائباه يزورون مصراتة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 02:25 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونائباه، مدينة مصراتة اليوم الخميس.

وأوضحت مصادر حكومية، لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة ستشمل لقاء أعيان المدينة وأعضاء المجلس البلدي، ثم جولة ميدانية، يعقبها لقاءات أخرى لم تحدد تفاصيلها.

وأمس الأربعاء، أجرى الدبيبة جولة تفقدية في جنوب العاصمة طرابلس، للاطلاع على الأضرار والمساكن المدمرة هناك، حيث وجه بإنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم في المنطقة.

والتقى الدبيبة أهالي خلال الجولة، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، وقد رافقه خلال الجولة وزراء المواصلات والإسكان والمرافق والحكم المحلي والدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

وفي العاشر من مارس الماضي، وبعد ساعات قليلة من نيل الحكومة ثقة مجلس النواب أجرى الدبيبة جولة مشابهة في مدينة سرت لتفقد المنازل المدمرة جراء الحرب على «داعش»، وتعهد بزيارة أخرى للمدينة.

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