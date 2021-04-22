فريق فني هندي يصل سرت خلال أيام لصيانة محطة كهرباء الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 09:55 صباحا
محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، المهندس حبيب أبوقرين، وصول فريق من الخبراء بشركة هندية متخصصة خلال الأيام المقبلة لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

وأوضح أبوقرين أن الفريق سيستكمل صيانة مولد الوحدة الرئيسي، من أجل دخول الوحدة الأولى على الإنتاج بقدرة 300 ميغاوات، حسب تصريح نقلته صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد أن الكوادر الفنية بالمحطة استطاعت التغلب على أكبر المشكلات بها، بعدما تمكنوا من تشغيل غلاية الوحدة الرئيسية.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام، توقفت الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بسرت عن العمل نتيجة أعطال فنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
مؤسسو الدوري السوبر يعلنون موقفهم بعد انسحاب أندية مؤسسة
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على ...
ليبيا
«الوطنية للنفط» تحمل «المركزي» مسؤولية تراجع الإنتاج الليبي
ليبيا
جمارك مالطا تصادر مئات البنادق المزيفة في حاوية متجهة إلى ليبيا
ليبيا
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة