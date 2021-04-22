فريق فني هندي يصل سرت خلال أيام لصيانة محطة كهرباء الخليج

محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية غرب مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، المهندس حبيب أبوقرين، وصول فريق من الخبراء بشركة هندية متخصصة خلال الأيام المقبلة لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.

وأوضح أبوقرين أن الفريق سيستكمل صيانة مولد الوحدة الرئيسي، من أجل دخول الوحدة الأولى على الإنتاج بقدرة 300 ميغاوات، حسب تصريح نقلته صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد أن الكوادر الفنية بالمحطة استطاعت التغلب على أكبر المشكلات بها، بعدما تمكنوا من تشغيل غلاية الوحدة الرئيسية.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام، توقفت الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بسرت عن العمل نتيجة أعطال فنية.