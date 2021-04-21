الدبيبة: إنشاء صندوق مالي لدعم عودة السكان إلى منازلهم جنوب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 09:04 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال جولة تفقدية جنوب العاصمة طرابلس، 21 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم في جنوب العاصمة طرابلس.

وأجرى  الدبيبة جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، على الأضرار والمساكن المدمرة جنوب العاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 «التقى الدبيبة، خلال الجولة، أهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم، ومطالب العودة إلى مساكنهم»، حسب البيان. ورافق الدبيبة خلال الجولة وزراء المواصلات والإسكان والمرافق والحكم المحلي والدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

وفي العاشر من مارس الماضي، وبعد ساعات قليلة من نيل الحكومة ثقة مجلس النواب أجرى الدبيبة جولة مشابهة في مدينة سرت لتفقد المنازل المدمرة  المنازل المدمرة في سرت جراء الحرب على «داعش»، وتعهد بزيارة أخرى للمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي ينفذ تهديده
رياضة محلية
رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
الأسد يتقدّم بطلب الترشح لولاية رئاسية رابعة في سورية
عربى
يوفنتوس يصدر بيانا.. وبرشلونة وريال مدريد لا يزالان في دائرة الدعم لـ«دوري ...
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 7)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
بالفيديو: حمادة هلال يغني «صلوا على رسول الله»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)