تطورات الأحداث في تشاد على طاولة «الرئاسي» والدبيبة

مشاركة المنفي والكوني في الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مارس الماضي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المجلس الرئاسي إن رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي ناقشوا خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء أمس الثلاثاء آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد، لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، إلى أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أوعز إلى كل الوحدات العسكرية الموجودة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

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كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح «كورونا المستجد» على كل مناطق ليبيا.

وفي وقت سابق، كلف المجلس الرئاسي جميع الوحدات العسكرية في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، و«التعامل مع أي أهداف معادية». ووجه المجلس، في القرار الصادر، اليوم الأربعاء، الوحدات العسكرية بالإبلاغ بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة، ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

تطورات الوضع في تشاد

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال المجلس العسكري، بقيادة ابن الرئيس محمد ديبي، إنه سيتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تمتد إلى 18 شهرًا، بينما أكدت قوات المعارضة استمرار عملياتها ضد الجيش.

وسبق أن قالت الحكومة التشادية، في 13 أبريل الجاري، إن القوات الجوية التابعة لها تطارد منذ أيام من وصفتهم بـ«مرتزقة» تشاديين تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقًا من الأراضي الليبية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي خلال اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، الأوضاع الحالية في تشاد. وأكد المنفي وبازوم ضرورة «اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة»، وشددا على ضرورة التنسيق المشترك لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة وضمان الاستقرار، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.