«مكافحة الأمراض»: 594 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 539 حالة

كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 539 مصابًا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.