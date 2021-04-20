تأجيل حملة التطعيم ضد «كورونا» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 02:03 صباحا
شحنة من لقاح «سبوتتيك» تصل مخازن وزارة الصحة، 4 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

أعلن المجلس البلدي غريان، صباح اليوم الاثنين، عن تأجيل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا «لمن وصلتهم رسائل بخصوص التطعيم داخل البلدية»، وفق ما نقله عن اللجنة المكلفة بالتطعيم.

وأوضح المجلس البلدي غريان عبر صفحته على «فيسبوك» أن تأجيل التطعيم سيكون «إلى حين الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمطعمين والتطعيمات. وأيضاً إلى حين وصول التطعيم الخاص بالعناصر الطبية والطبية المساعدة المشرفين على تطعيم المواطنين وذلك في القريب العاجل».

ونوه المجلس البلدي غريان إلى أنه سيعلن عن أي مستجدات بالخصوص، مؤكدا أن العمل على قدم وساق لتوفير النواقص اللازمة لحملة التطعيم.

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