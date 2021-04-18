إحالة حوافظ رواتب مارس إلى المصارف التجارية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 01:37 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، الأحد، إحالة حوافظ رواتب موظفي القطاعات والأجهزة التابعة لها عن شهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية.

وقال مراقب الخدمات المالية في سرت عزالدين أسويسي، إن كل رواتب شهر مارس لموظفي الأجهزة الحكومية بالمدينة، البالغ عددهم أكثر 14 ألف موظف وموظفة تمت إحالتها إلى المصارف، لافتًا إلى العمل حاليًا على تجهيز حوافظ رواتب شهر أبريل الجاري، حسب بيان صادر عن البلدية.

- الدبيبة: ملتزمون بدفع الرواتب في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها

والأسبوع الماضي، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير.

وكتب الدبيبة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها»، وأضاف: «أحالت وزارة المالية مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أخيرًا، إحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تغلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لـ«كورونا»
دولى
ناس اليوم (الحلقة 4)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 4)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 4)
فيديو
الغربال (الحلقة 4)
فيديو
وفيات «كورونا» في العالم تقترب من 3 ملايين.. وسباق التلقيح يتواصل
دولى
ملكة بريطانيا تودع رفيقها لأكثر من 70 عاما
دولى
النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي
ليبيا
صلاة حاشدة في المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان منذ انتشار كوفيد
دولى
رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله
ليبيا
جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير «الأولويات»
ليبيا
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطفال أبطال (الحلقة 4)