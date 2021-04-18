إحالة حوافظ رواتب مارس إلى المصارف التجارية في سرت

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، الأحد، إحالة حوافظ رواتب موظفي القطاعات والأجهزة التابعة لها عن شهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية.

وقال مراقب الخدمات المالية في سرت عزالدين أسويسي، إن كل رواتب شهر مارس لموظفي الأجهزة الحكومية بالمدينة، البالغ عددهم أكثر 14 ألف موظف وموظفة تمت إحالتها إلى المصارف، لافتًا إلى العمل حاليًا على تجهيز حوافظ رواتب شهر أبريل الجاري، حسب بيان صادر عن البلدية.

- الدبيبة: ملتزمون بدفع الرواتب في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها

والأسبوع الماضي، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير.

وكتب الدبيبة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها»، وأضاف: «أحالت وزارة المالية مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أخيرًا، إحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين.