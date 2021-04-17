بلدية زليتن تتسلم حصتها من لقاح فيروس كورونا وتبدأ التطعيم غدا

كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت بلدية زليتن، حصتها من لقاح إسترازينكا ولقاح سبوتنك، المقدمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح مدير فريق الرصد والاستجابة السريعة زليتن ميلاد سبيقة، بأنه تم استلام الكمية المحصصة ببلدية زليتن من اللقاحين المقدمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفق بيان لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن.

وأشار سبيقة بأن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ستبدأ غدا الأحد، بجميع المراكز الصحية المحددة والمسجلة بالمنظومة.

ووفق البيان، فإن أول من يتلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، هم العاملون الصحيون بالمراكز والمستوصفات وقسم العزل والفلترة والمختبر المرجعي وعيادة الحرارة.