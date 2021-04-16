فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن حول الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 11:59 مساء
شعار السفارة الفرنسية لدى ليبيا. (الإنترنت)

رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن بقرار 2570، بخصوص ليبيا، والذي يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا يوم 24 ديسمبر 2021.

ولفتت فرنسا، في بيان لسفارتها في ليبيا، إلى نص القرار والذي دعا إلى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية والمرتزقة، وأهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد.

ننشر نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا

وكان مجلس الأمن دعا حكومة الوحدة الوطنية «الموقتة» إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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