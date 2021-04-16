مجلس الأمن يشدد على 24 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 10:07 مساء
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بموعد 24 ديسمبر المقبل، موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق ما اتفق عليه في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المعقود في تونس العاصمة في نوفمبر 2020.

ودعا مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية «الموقتة» إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضاف المجلس في جلسته المنعقدة، اليوم، أن الأعمال التحضيرية للانتخابات تشمل أيضًا الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما دعا السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 يوليو 2021، من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقًا للجدول الزمني المحدد، ودعا كذلك الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.

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