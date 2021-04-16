573 إصابة جديدة و9 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

قسم العزل في مركز طبرق الطبي، 22 مارس 2021، (اللجنة الطبية طبرق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 632 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «381»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 2338 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 1765 عينة، وإيجابية 573 عينة بنسبة 24.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 171 ألفًا و131 حالة بينها 11 ألفًا و905 نشطة، و156 ألفًا و344 شفاء، فيما توفي 2882 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس 2020.