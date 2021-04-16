«الكهرباء»: لا طرح للأحمال الجمعة لليوم الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 11:46 صباحا
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود طرح للأحمال بالشبكة العامة للكهرباء، بمختلف مناطق ليبيا، الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

والسبت، أكد مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية».

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.

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