توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة القابضة للاتصالات ومصلحة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 07:36 مساء
رئيسا مصلحة الآثار والشركة القابضة للاتصالات أثناء مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك. (الإنترنت)

وقع رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس مصلحة الآثار، محمد فرج وذلك بمبنى السرايا الحمراء في العاصمة طرابلس.

وحضر مراسم التوقيع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الحكم المحلي، ووزير السياحة، ووزير الثقافة، وعميد بلدية طرابلس.

واتفق الطرفان على بحث أوجه التعاون وتوأمة التراث مع الحاضر والتطور في عالم التقنية والاستفادة منها، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية لمصلحة الآثار وتنفيذ عمليات ترميم وصيانة للمواقع الأثرية وغيرها من المشاريع الأخرى التي من شأنها المحافظة على الكنوز التاريخية حفاظاً على الإرث الحضاري الليبي.

كما اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير البنية التحتية التقنية وتوصيل خدمات الاتصالات وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تدريب وتأهيل وبناء قدرات موظفي المصلحة في مجال تقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات والتقنية وذلك دعماً للتحول الرقمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب: «إننا شركة استثمارية إلا أننا بالمقابل نسعى مع مصلحة الآثار إلى خلق فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لذلك فقد سعينا إلى التعاون مع المصلحة في تنفيذ عدد من المشاريع من ترميم وصيانة للمواقع الأثرية وغيرها إلى جانب تعزيز قدرات الموظفين بمصلحة الآثار في مجال تقنية المعلومات». 

وبارك وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عادل جمعة «مبادرة الشركة القابضة للاتصالات ومصلحة الآثار»، مؤكدًا أن «من شأنها أن ترمم ما تم اتلافه من كنوزنا الكبيرة وكذلك الرفع من قدرات العاملين بالقطاع بإتاحة الفضاء الرقمي لاستثماره في مواكبة التطور والتقدم».

وبموجب اتفاقية التعاون، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع التزامات الطرفين موضع التنفيذ.

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