513 إصابة جديدة و39 حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 595 حالة شفاء، و39 حالة وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «380»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 2749 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2236 عينة وإيجابية 513 عينة بنسبة 18.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 170 ألفًا و558 حالة بينها 11 ألفًا و973 نشطة، و155 ألفًا و712 حالة شفاء، فيما توفي 2873 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا أول مرة في مارس 2020.