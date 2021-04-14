ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 02:23 مساء
أسعار صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء. (بوابة الوسط)

ارتفع سعر صرف العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية؛ حيث سجل 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار، أمس الثلاثاء.

واستقر سعر اليورو عند 6.04 دينار، وهو نفس السعر الذي سجلها خلال تعاملات أمس، وكذلك الأمر بالنسبة للجنيه الاسترليني؛ حيث بقى على 6.87 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف كل من الليرة التركية، التي سجلت 0.61 دينار، والدينار التونسي الذي بلغ 1.82 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة في نهاية تعاملات أمس.

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