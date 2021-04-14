541 إصابة جديدة و4 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 897 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، في بيانه رقم «379»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الثلاثاء، 2356 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 1815 عينة، وإيجابية 541 بنسبة 23% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتوزعت العينات المفحوصة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (772 عينة)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1130)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (135)، ومختبر المركز المرجعي زليتن (90)، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (69)، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة (45)، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية (38).

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غدامس (4)، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا (28)، ومختبر فرع المركز الوطني سرت (41)، ومختبر مصحة النفط طرابلس (4).

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 170 ألفًا و45 حالة بينها 12 ألفًا 94 نشطة، و155 ألفًا و117 شفاء، فيما توفي 2834 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد لأول مرة في مارس 2020.