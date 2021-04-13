مصرع 3 سيدات إثر تعرضهن لحادث سير بطريق المطار في طرابلس

إحدى السيارتين بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاث سيدات جراء حادث سير وقع عند منطقة النقلية بطريق المطار، إثر تصادم سيارتين، الأولى نوع «هيونداي فيرنا» والثانية نوع «كيا بورتر».

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن السيارة الأولى كانت تقودها سيدة وتسير «باتجاه معاكس باتجاه الإشارة الضوئية طريق المطار شمالًا» عند اصطدامها بالسيارة الثانية التي كانت قادمة باتجاه المطار جنوب. مضيفة أن الحادث نتج عنه وفاة ثلاث سيدات، وثلاث إصابات بسيطة.

وقال رئيس قسم جمع الاستدلالات بالمديرية العقيد علي بورقيقة، في تصريح نشرته المديرية، إن سبب الحادث «هو السير بالاتجاه المعاكس لسائقة المركبة نوع هيونداي فيرنا وعدم قفل الفتحة التي أمام النقلية رغم مخاطبتنا جهات الاختصاص عديد المرات لقفلها لما سببته من حوادث مميتة».

ونصح بورقيقة المواطنين بعدم التهور في السرعة، والالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته، والتقيد بإشارات المرور الضوئية ولوحات الطريق الإرشادية والتحذيرية، تجنبًا للتعرض لحوادث السير.

إحدى السيارتين بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

إحدى السيارتين بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)