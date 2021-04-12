«حرس المنشآت النفطية» يبحث إيجاد مقر ملائم لمنتسبيه في سرت للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 06:25 مساء
رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب خلال زيارة تفقدية إلى المواقع التابعة للجهاز بمدينتي الخمس وزليتن، 12 أبريل 2021. (فيسبوك)

ناقش رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، مع عدد من مسؤولي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ومصنع الأسمنت، إمكانية التنسيق المشترك بين الشركتين والجهاز وإمكانية إيجاد مقر ملائم لمنتسبي الجهاز.

وحسب الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أبدى مسؤولو الشركتين استعدادهم لدراسة ما جرى مناقشته، والعمل على تنفيذه في أقرب وقت.

اقرأ ايضا: توزيع حوافظ مرتبات 5 أشهر لفروع حرس المنشآت بالمنطقتين الوسطى والشرقية

وأجرى الديب زيارة إلى المواقع التابعة للجهاز بمدينتي الخمس وزليتن، حيث تفقد المحطة 94 ومحطة تخفيض وقياس الغاز KM88 ومحطة قياس وتخفيض الغاز المغذي لمصنع لبدة للأسمنت ومحطة قياس وتخفيض الغاز المغذي لمصنع زليتن للأسمنت المزودة بالغاز من الخط الرئيسي مباشرة، والتابعة إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كما تفقد مقرات وحدات الحماية والسرايا التابعة للجهاز، كما التقى منتسبيها، حيث استمع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجههم في تأدية واجبهم، واطلع على احتياجاتهم. وتقدم إلى منتسبي هذه الوحدات بالتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحثهم على ضرورة الالتزام بالزي العسكري والالتزام بمواعيد العمل والضبط والربط في أداء واجبهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
الصين: أسهم مجموعة «علي بابا» ترتفع رغم الغرامة الباهظة المفروضة عليها
اقتصاد
خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»