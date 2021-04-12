«حرس المنشآت النفطية» يبحث إيجاد مقر ملائم لمنتسبيه في سرت للنفط

رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب خلال زيارة تفقدية إلى المواقع التابعة للجهاز بمدينتي الخمس وزليتن، 12 أبريل 2021. (فيسبوك)

ناقش رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، مع عدد من مسؤولي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ومصنع الأسمنت، إمكانية التنسيق المشترك بين الشركتين والجهاز وإمكانية إيجاد مقر ملائم لمنتسبي الجهاز.

وحسب الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أبدى مسؤولو الشركتين استعدادهم لدراسة ما جرى مناقشته، والعمل على تنفيذه في أقرب وقت.

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وأجرى الديب زيارة إلى المواقع التابعة للجهاز بمدينتي الخمس وزليتن، حيث تفقد المحطة 94 ومحطة تخفيض وقياس الغاز KM88 ومحطة قياس وتخفيض الغاز المغذي لمصنع لبدة للأسمنت ومحطة قياس وتخفيض الغاز المغذي لمصنع زليتن للأسمنت المزودة بالغاز من الخط الرئيسي مباشرة، والتابعة إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كما تفقد مقرات وحدات الحماية والسرايا التابعة للجهاز، كما التقى منتسبيها، حيث استمع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجههم في تأدية واجبهم، واطلع على احتياجاتهم. وتقدم إلى منتسبي هذه الوحدات بالتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحثهم على ضرورة الالتزام بالزي العسكري والالتزام بمواعيد العمل والضبط والربط في أداء واجبهم.