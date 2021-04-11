ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم 606 أقراص هلوسة في غريان

الأقراص المخدرة المضبوطة مع المتهمين, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار في أقراص الهلوسة في غريان، بحوزتهم نحو 606 أقراص هلوسة.

وقالت الإدارة، في بيان اليوم، إن معلومات وردت إلى أحد أعضاء التحري بالوحدة مفادها وجود تشكيل عصابي يقيمون في مدينة غريان، ويمتهنون جلب وترويج أقراص الهلوسة بمختلف الأنواع، مشيرة إلى أنه تم اختراق أحد أفراد التشكيل والتنسيق معه لشراء كميه من الأقراص بعدد 5 أشرطة نوع «أبتريل» و5 أشرطة من نوع روج بمبلغ 1900 دينار.

ووفق البيان، تم نصب كمين لأحد أفراد التشكيل، وتحديد موعد التسليم والاستلام بمنطقة طريق المطار؛ حيث تم ضبط أحد أفراد التشكيل متلبساً ببيعه للأقراص وضبط بحوزته قنينة من مخدر «القوتشة» وعند ضبط باقي التشكيل، وهما الشخصان الآخران اللذان كان برفقة المتهم الأول على متن مركبة نوع كيا أبتيما بيضاء، تمكنوا من صدم أحد ضباط التحري بالمركبة، وتم نقله إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج.

وتابع البيان أنه عند محاولة الهرب تم إطلاق عيار ناري في الهواء تحذيري، إلا أنهما لم ينصاعا للأمر، ليتم إطلاق ثلاثة أعيرة نارية أخرى وإصابة الإطار الخلفي؛ ما تسبب في عطبه فأنزلقت بهما المركبة، وصدما السياج الحديدي الموجود على كوبري خزانات النفط.

وبينما تم ضبط المتهمين وتفتيشهما تم العثور على 20 شريط «أبتريل»، كما تم ضبط عشرة أشرطة «ترامادول» داخل المركبة، وضبط على الكرسي الخلفي 17 شريط «أبتريل» وثلاثة أشرطة «روج»، كما تم ضبط كيس صغير بداخله أربعة أقراص «روج» وقرصي XTC ، ليكون إجمالي المضبوطات 606 أقراص .

اتخذت كل الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمون إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.